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Резніков розповів, коли презентують проект про перехідний період та амністію

Київ , Понеділок 26 жовтня 2020 21:21
Резніков розповів, коли презентують проект про перехідний період та амністію
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Максим Зайченко

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що проект законупро перехідний період та амністію стосовно окупованих територій Донецької та Луганської областей з'явиться не пізніше першого кварталу 2021 року.

Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Маю надію, що проект закону про перехідному періоді і, в тому числі, елементи амністії ми спробуємо представити у парламенті не пізніше першого кварталу наступного року", - сказав він.

Крім того, раніше Він заявив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі. Він запевнив, що вона не буде стосуватися всіх.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін заявляв про необхідність оголосити загальну амністію. Пізніше Фокін був звільнений з посади і виведений зі складу делегації.

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