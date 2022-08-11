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Резников рассказал, по какому сценарию должна закончиться война в Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 10:15
Резников рассказал, по какому сценарию должна закончиться война в Украине Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Война в Украине не может закончиться по "сирийскому" и "корейскому" сценарию. Единственный вариант - верить в то, что Вооруженные силы Украины и весь сектор обороны способны победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью УП.

Анализируя сценарии окончания войны, Резников сказал, что боевые действия в Украине не могут закончиться по "корейскому сценарию", поскольку Россия еще в 2014 году упустила шанс заморозить вооруженный конфликт.

При этом Резников считает, что в Украине так же невозможен и "сирийский" сценарий.

"Что касается "Сирии", то у россиян тоже ресурс истощается: и человеческий, и вооруженный. А у нас наоборот прилагаются партнеры. То есть это, как они говорят, коллективный Запад, цивилизованный Запад, который сегодня все больше и больше заинтересован в нашей победе", - пояснил он.

Глава Минобороны отметил, что когда страны мира столкнутся с глобальными экономическими проблемами, некоторые политики "будут мечтать" усадить Украину и РФ за стол переговоров.

"Поэтому мы должны с вами максимально быть в выигрышной позиции благодаря соответствующим решениям, действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и вере в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить. Я совершенно верю, что это реальный план", - добавил министр.

Напомним, по мнению экспертов, война в Украине может продолжаться в зимние месяцы - это абсолютно вероятно. Мы никоим образом не можем исключить такого сценария. Более того, он становится все более и более вероятным, учитывая развитие ситуации на сегодня.

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