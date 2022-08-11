Резніков розповів, за яким сценарієм має закінчитися війна в Україні

Війна в Україні не може закінчитися за "сирійським" та "корейським" сценарієм. Єдиний варіант – вірити у те, що Збройні сили України та весь сектор оборони здатні перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю УП .

Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки Росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.

При цьому Резніков вважає, що в Україні так само неможливий і "сирійський" сценарій.

"Що стосується "Сирії", то у росіян теж ресурс виснажується: і людський, і озброєний. А у нас навпаки додаються партнери. Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі", - пояснив він.

Глава Міноборони зазначив, що коли країни світу зіткнуться з глобальними економічними проблемами, деякі політики "будуть мріяти" посадити Україну і РФ за стіл переговорів.