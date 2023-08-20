Резніков про ракети Taurus: знаю про дискусію в уряді Німеччини

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що він знає про дискусію в уряді Німеччини щодо передачі Taurus Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 Канал".

"Політичне рішення парламенту Німеччини дає більше оптимізму, але остаточне рішення приймає уряд. Там таке рішення ще не прийнято. Однак мені відомо, що дискусія серед членів уряду триває. Ми робимо певні зусилля політичного і міжнародного характеру, щоб допомогти у тій дискусії прийняти рішення на користь України", - пояснив Резніков.

Він наголосив, що ситуація, що передача Taurus нібито залежить від ATACMS нагадує як було з танковою коаліцією.

"Чи у такий спосіб ми можемо отримати і американські, і німецькі далекобійні ракети?", - сказав міністр.

Він заявив, що не хотів би коментувати про що між собою спілкуються його колеги з Берліна і Вашингтона.

"Коли була дискусія про танки, то теж для прийняття рішення німецьким урядом було важливо, щоб їхні танки не були першими на полі бою в Україні проти Росії. Тож ми у своїх комунікаціях переконали партнерів з Великої Британії, Франції та США щодо надання нам Challenger, Abrams і легких французьких танків АМХ-10 і це дало більше політичної сміливості німецьким колегам прийняти рішення щодо Leopard", - нагадав Резніков

Станом на сьогодні, за словами міністра, коаліція засобів ураження з літака на землю "довгої руки" вже створена.

"У ній вже є французи й британці. Тож під час ухвалення рішення німецьким урядом - вони доєднуватимуться до наявної коаліції, тому не будуть першими", - підкреслив він.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна постачання таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через небажання надати Україні далекобійні ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.