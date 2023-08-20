Резников о ракетах Taurus: знаю о дискуссии в правительстве Германии

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что он знает о дискуссии в правительстве Германии относительно передачи Taurus Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Политическое решение парламента Германии дает больше оптимизма, но окончательное решение принимает правительство. Там такое решение еще не принято. Однако мне известно, что дискуссия среди членов правительства продолжается. Мы делаем определенные усилия политического и международного характера, чтобы помочь в той дискуссии принять решение в пользу Украины", - пояснил Резников.

Он заявил, что не хотел бы комментировать о чем между собой общаются его коллеги из Берлина и Вашингтона.

"Когда была дискуссия о танках, то тоже для принятия решения немецким правительством было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России. Поэтому мы в своих коммуникациях убедили партнеров из Великобритании, Франции и США о предоставлении нам Challenger, Abrams и легких французских танков АМХ-10 и это дало больше политической смелости немецким коллегам принять решение по Leopard", - напомнил Резников

По состоянию на сегодня, по словам министра, коалиция средств поражения с самолета на землю "длинной руки" уже создана.

"В ней уже есть французы и британцы. Поэтому при принятии решения немецким правительством - они будут присоединяться к имеющейся коалиции, поэтому не будут первыми", - подчеркнул он.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за нежелания предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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