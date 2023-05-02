Резніков провів розмови з міністрами оборони Фінляндії та Норвегії і главою МЗС Ісландії

"Мені було приємно поспілкуватися з міністром оборони Кайкконеном", - йдеться у повідомленні.

Міністри обговорили ситуацію на полі бою. Резніков заявив, що Фінляндія наш надійний союзник на шляху спільної перемоги над російською агресією.

"Сьогодні я мав з моїм колегою Бйорном Арілдом Грамом", - додав Резніков.

Міністр зазначив, що Україна сподівається на продовження плідної співпраці в оборонній сфері з Норвегією. Також Резніков провів змістовну розмову з міністром закордонних справ Ісландії. Він висловив подяку за сильну позицію Ісландії при підтримці України.