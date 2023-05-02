Резников поговорил с министрами обороны Финляндии и Норвегии и главой МИД Исландии

"Мне было приятно пообщаться с министром обороны Кайкконеном", - говорится в сообщении.

Министры обсудили ситуацию в поле боя. Резников заявил, что Финляндия - наш надежный союзник на пути совместной победы над российской агрессией.

"Сегодня я имел с моим коллегой Бьорном Арилдом Граммом", - добавил Резников.

Министр отметил, что Украина надеется на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере с Норвегией. Также Резников провел содержательный разговор с министром иностранных дел Исландии. Он выразил благодарность за сильную позицию Исландии при поддержке Украины.