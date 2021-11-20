Резников прогнозирует, что Украину скоро будут просить вступить в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что Украину скоро будут просить вступить в НАТО. От этого будет взаимная польза.

"Опыт, который имеют наши сухопутные войска, не имеет ни одна армия НАТО. Это опыт противостояния мощной армии в течение семи с половиной лет. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз", - сказал он.

Вместе с тем Резников отметил, что вступление в НАТО - это будет политическое решение, консенсусное членов Альянса.

"Не факт, что это произойдет быстро. Некоторые члены Альянса в 2008 году помешали нам стать членами НАТО вместе с грузинами, хотя такая возможность была. Некоторые члены НАТО продолжают строить с россиянами определенные "северные потоки", использовать энергетическое оружие не только против Украины", - отметил министр.

По его словам, Украине нужно членство в НАТО не ради членства, а ради возможности получить почетное место в этом Альянсе и взаимной выгоды.

"НАТО - это не военный союз, а значительно шире. Он касается демократии, экономики, новых технологий, и прочее. Вот почему нам нужно не только НАТО, но и Евросоюз, другие альянсы. Нам надо их стандарты не просто изучать, а внедрять в себя, становиться не де-юре членами НАТО, а де-факто", - добавил он.