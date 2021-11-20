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Резніков прогнозує, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО

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Україна, Субота 20 листопада 2021 15:28
Резніков прогнозує, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО. Від цього буде взаємна користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра "Голосу Америки".

"Досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО. Це досвіду протистояння потужній армії протягом семи з половиною років. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз", - сказав він.

Разом з тим Резніков зазначив, що вступ до НАТО - це буде політичне рішення, консенсусне членів Альянсу.

"Не факт, що це відбудеться швидко. Деякі члени Альянсу в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була. Деякі члени НАТО продовжують будувати з росіянами певні "північні потоки", використовувати енергетичну зброю не тільки проти України", - зазначив міністр.

За його словами, Україні потрібно членство НАТО не заради членства, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі та отримання взаємної користі.

"НАТО - це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій, та інше. От чому нам потрібне не тільки НАТО, а і Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто", - додав він.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81%.

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