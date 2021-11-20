Резніков прогнозує, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що Україну скоро проситимуть вступити до НАТО. Від цього буде взаємна користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра " Голосу Америки ".

"Досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО. Це досвіду протистояння потужній армії протягом семи з половиною років. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз", - сказав він.

Разом з тим Резніков зазначив, що вступ до НАТО - це буде політичне рішення, консенсусне членів Альянсу.

"Не факт, що це відбудеться швидко. Деякі члени Альянсу в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була. Деякі члени НАТО продовжують будувати з росіянами певні "північні потоки", використовувати енергетичну зброю не тільки проти України", - зазначив міністр.

За його словами, Україні потрібно членство НАТО не заради членства, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі та отримання взаємної користі.

"НАТО - це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій, та інше. От чому нам потрібне не тільки НАТО, а і Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто", - додав він.