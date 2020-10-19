Резников о проблеме минских соглашений: нам нужны новые альянсы

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украине нужны "новые альянсы" в вопросе деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, с этим нельзя затягивать.

Об этом Резников сказал в интервью "Зеркалу Недели".

На вопрос, какие есть предложения в обмен на "неработающий Минск", он ответил:

"Если минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских".

В качестве примера он привел ситуацию в Нагорном Карабахе, где тоже были соглашения, которые оказались неэффективными.

"Посмотрите на пример Карабаха. Проблеме 30 лет и сегодня снова рвануло. Это говорит о том, что нельзя затягивать, нужно находить другие решения, садиться вместе и искать. Если бы мы могли сами справиться, мы бы это сделали. Но мы, к сожалению, не можем сами справиться, это правда. Поэтому нужны новые, усиленные альянсы", - отметил Резников.

Министр также заявил, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет. Он добавил, что утверждения о возможности реинтеграции за год-два появляются из-за непонимания.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.