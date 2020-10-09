Украина использует все площадки для завершения войны на Донбассе, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

По его словам, сегодня Украина находится на войне.

"… и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. И в конце концов все это делается, чтобы спасать жизни наших людей", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина в полной мере выполняет договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже, и Россия тоже должна их выполнять.

"Либо Россия действительно готова к прекращению этой войны, либо должна сказать, что она не готова к этому", - отметил Ермак.

Он добавил, что продолжается процесс в нормандском и минском форматах. А с предыдущего саммита в Париже удалось согласовать четыре новые точки разведения сил, 20 участков для разминирования и договориться о допуске Красного Креста к украинским заложникам.

Напомним, ранее Ермак рассказал, что следующие переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

До этого он заявлял, что мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе".