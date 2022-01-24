Резніков закликав українців обміркувати, як допомогти армії у разі нападу РФ
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців обміркувати, як вони можуть допомогти армії. Зокрема, у разі вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Я закликаю громадян зважити, як ви готові приєднатися до оборони держави. Є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв тероборони, ми повинні одночасно наповнювати і підвищуватися якість резерву інших компонентів Збройних Сил. У вас є вибір", - заявив він.
При цьому Резніков додав, що є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Найближчим часом розпочнеться системне інформування громадян, які бажають служити в Силах територіальної оборони або резерві, про алгоритм дій.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проводить засідання РНБО, однією з тем є заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.
РБК-Україна зібрало реакції української влади на новини, пов'язані з можливим вторгненням Росії.