Резніков закликав українців обміркувати, як допомогти армії у разі нападу РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців обміркувати, як вони можуть допомогти армії. Зокрема, у разі вторгнення Росії в Україну.

"Я закликаю громадян зважити, як ви готові приєднатися до оборони держави. Є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв тероборони, ми повинні одночасно наповнювати і підвищуватися якість резерву інших компонентів Збройних Сил. У вас є вибір", - заявив він.

При цьому Резніков додав, що є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Найближчим часом розпочнеться системне інформування громадян, які бажають служити в Силах територіальної оборони або резерві, про алгоритм дій.