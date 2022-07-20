Резников призвал мировых производителей испытать новое вооружение в Украине

Украина заинтересована в испытании современных систем вооружения в бою и приглашает производителей опробовать свою новую технику.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии , организованной Atlantic Council, сообщает РБК-Украина .

"Украина сейчас есть, по сути, испытательным полигоном. Много оружия испытывается в настоящих условиях боя против российской армии. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование", – отметил Резников.

По его словам, Украина делится всей информацией и опытом со своими партнерами. Он также подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага. Украина приглашает производителей оружия опробовать новое оборудование.

По его мнению, для партнеров в Польше, США, Франции, Германии или турецких партнеров это хороший шанс протестировать свое оборудование.