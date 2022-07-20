Резніков закликав світових виробників випробувати нове озброєння в Україні

Україна зацікавлена у випробуванні сучасних систем озброєння у бою та запрошує виробників випробувати свою нову техніку.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії , організованої Atlantic Council, повідомляє РБК-Україна .

"Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії. У них є інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети та балістичні ракети, а також інше обладнання", – наголосив Резніков.

За його словами, Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами. Він також наголосив, що ЗСУ зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога. Україна запрошує виробників зброї випробувати нове обладнання.

На його думку, для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині чи турецьких партнерів це добрий шанс протестувати своє обладнання.