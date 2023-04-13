Резніков приїхав у Бухарест, де стартувала Чорноморська безпекова конференція

"Починається мій візит до Бухареста. Це буде насичений день на Першій конференції з безпеки Чорного моря для мене та наших румунських партнерів.

Ми повинні забезпечити безпеку нашого регіону. Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває!" - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 12-13 квітня в Румунії проходить перша Чорноморська конференція з безпеки, проведення якої ініціювала Україна.

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