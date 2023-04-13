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Резников приехал в Бухарест, где стартовала Черноморская конференция безопасности

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников прибыл с визитом в румынский Бухарест. Там уже стартовала первая Черноморская конференция безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

"Начинается мой визит в Бухарест. Это будет насыщенный день на Первой конференции по безопасности Черного моря для меня и наших румынских партнеров. Мы должны обеспечить безопасность нашего региона. Работа по укреплению украинской армии и антикремлевской коалиции продолжается!!" - написал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что 12-13 апреля в Румынии проходит первая Черноморская конференция по безопасности, проведение которой инициировала Украина.

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РумынияБухарестАлексей Резников