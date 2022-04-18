Резніков пригрозив окупантам новітнім озброєнням: для них немає закону, але є NLAW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

Глава Міноборони України пояснив, що він юрист, тому для нього завжди було важливе верховенство права.

"Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає закону. Але завдяки нашим партнерам Україна має для них NLAW", - зазначив міністр.

Варто зазначити, що NLAW - це полегшена переносна протитанкова керована ракета малої дальності.