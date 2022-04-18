Резніков пригрозив окупантам новітнім озброєнням: для них немає закону, але є NLAW
Міністр оборони Олексій Резніков пригрозив російським окупантам. Він попередив, що партнери передали Україні новітні протиракетні комплекси NLAW.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.
Глава Міноборони України пояснив, що він юрист, тому для нього завжди було важливе верховенство права.
"Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає закону. Але завдяки нашим партнерам Україна має для них NLAW", - зазначив міністр.
Варто зазначити, що NLAW - це полегшена переносна протитанкова керована ракета малої дальності.
Нагадаємо, очільник уряду Британії Борис Джонсон після чергової телефонної розмови з президентом України заявив про нові постачання зброї.
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