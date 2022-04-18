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Резніков пригрозив окупантам новітнім озброєнням: для них немає закону, але є NLAW

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 13:09
Резніков пригрозив окупантам новітнім озброєнням: для них немає закону, але є NLAW Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков пригрозив російським окупантам. Він попередив, що партнери передали Україні новітні протиракетні комплекси NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

Глава Міноборони України пояснив, що він юрист, тому для нього завжди було важливе верховенство права.

"Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає закону. Але завдяки нашим партнерам Україна має для них NLAW", - зазначив міністр.

Варто зазначити, що NLAW - це полегшена переносна протитанкова керована ракета малої дальності.

Нагадаємо, очільник уряду Британії Борис Джонсон після чергової телефонної розмови з президентом України заявив про нові постачання зброї.

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