Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии

"Если Германия не изменит позицию по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемами Германской Демократической Республики (ГДР). И это не преувеличение", - заметил Резников.

Он отметил, что материальная основа для ГДР уже существует.

"Это не только "Северный поток-2", ранее это был газопровод OPAL, это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют собственную страну странными высказываниями...",- подчеркнул Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что восстановление ГДР это логичное продолжение российских требований, которые уже заявлены.

"Россия уже официально выразила требования к демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможно. Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену", - резюмировал Резников.