Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії

"Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемами Німецької Демократичної Республіки (НДР). І це не перебільшення", - зауважив Резніков.

Він зазначив, що матеріальна основа для НДР вже існує.

"Це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL, це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах і окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами...", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що відновлення НДР це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені.

"Росія вже офіційно висловила вимоги до демонтажу НАТО в 14 країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливо. Добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", - резюмував Резніков.