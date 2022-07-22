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Количество погибших в результате вчерашнего обстрела Харькова возросло

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Харьков, Пятница 22 июля 2022 09:38
Количество погибших в результате вчерашнего обстрела Харькова возросло Фото: количество погибших в результате вчерашнего обстрела Харькова возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля возросло до четырех, а раненых - до 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского горсовета.

"После обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.

В результате атаки повреждены авто, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт.

В связи с обстрелами жителям Харькова дали рекомендации.

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