Количество погибших в результате вчерашнего обстрела Харькова возросло
Фото: количество погибших в результате вчерашнего обстрела Харькова возросло (Getty Images)
Количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля возросло до четырех, а раненых - до 25 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского горсовета.
"После обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля утром оккупанты обстреляли Харьков из "Ураганов", попав в гражданские объекты города.
В результате атаки повреждены авто, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт.
В связи с обстрелами жителям Харькова дали рекомендации.