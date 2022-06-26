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Резников предлагает Западу демилитаризовать европейскую часть России

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для возобновления отношений цивилизованного мира с Российской Федерацией нужна демилитаризация ее европейской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, сегодняшние ракетные удары доказывают, что для устранения угроз в краткосрочной перспективе необходимо развернуть в Украине эффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Долгосрочный ответ также очевиден - условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", - добавил Резников.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявляли, что в интересах мировой безопасности Россия сама должна пройти через демилитаризацию и денацификацию, а также отказаться от государственной пропаганды.

Отметим, демилитаризация и "денацификация" Украины заявлены одними из целей российского вторжения.

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