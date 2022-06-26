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Резніков пропонує Заходу демілітаризувати європейську частину Росії

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для відновлення відносин цивілізованого світу з Російською Федерацією потрібна демілітаризація її європейської частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, сьогоднішні ракетні удари доводять, що для усунення загроз в короткостроковій перспективі необхідно розгорнути в Україні ефективні системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Довгострокова відповідь також очевидна - умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина і параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що в інтересах світової безпеки Росія сама має пройти через демілітаризацію і денацифікацію, а також відмовитися від державної пропаганди.

Зазначимо, демілітаризація і "денацифікація" України заявлені одними з цілей російського вторгнення.

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Російська ФедераціяОлексій РезніковВійна Росії проти України