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Резников пожаловался НАТО на Россию: блокирует переговоры шантажом и эскалациями

Автор: Сергей Пышкин

Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников пожаловался послам НАТО на блокирование переговоров со стороны России. Страна-агрессор продолжает прибегать к шантажам и эскалации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Во время своего выступления Алексей Резников проинформировал послов НАТО насчёт ситуации безопасности на территории востока Украины и временно оккупированного Россией АР Крыма и г. Севастополя.

"Украина выполнила все обязательства саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Вместе с тем Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации", - отметил министр.

По словам Резникова, НАТО осознает факт того, что Российская Федерация является не "посредником", а участником международного вооруженного конфликта, а также несет ответственность за его решения.

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