Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями

Під час свого виступу Олексій Резніков проінформував послів НАТО стосовно безпекової ситуації на території сходу України та тимчасово окупованого Росією АР Криму та м. Севастополя.

"Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації", - відзначив міністр.

За словами Резнікова, НАТО усвідомлює факт того, що Російська Федерація є не "посередником", а учасником міжнародного збройного конфлікту, а також несе відповідальність за його розв'язання.