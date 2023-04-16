Резніков пояснив, чому Захід вагається у передачі Україні озброєння

Коментуючи питання про небажання Заходу надати Україні всієї необхідної зброї, глава Міноборони заявив, що Захід "давно живе за догмою не провокувати Росію". Він зазначив, що саме тому під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році Україна не отримала членство в альянсі.

"Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", - нагадав Резніков.

Він зазначив, що у результаті страх перед Росією призвів до окупації частини території Грузії, Криму та частини Донецької і Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також до отруєння в Солсбері.

"Друга помилка полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією", - наголосив міністр.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що після вторгненню Росії в Україну малоймовірно, щоб якась країна відмовилася від ядерної зброї.

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