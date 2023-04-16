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Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страх перед Москвой и не желание "провоцировать Россию" со стороны НАТО позволили Кремлю развязать войну против Украины. По этой же причине Запад сомневается в передаче Украине нужного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью испанской газете La Razon.

Комментируя вопрос о нежелании Запада предоставить Украине все необходимое оружие, глава Минобороны заявил, что Запад "давно живет по догме не провоцировать Россию". Он отметил, что именно поэтому в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не получила членство в альянсе.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", - напомнил Резников.

Он отметил, что в результате страх перед Россией привел к оккупации части территории Грузии, Крыма и части Донецкой и Луганской областей, взрывам в Чехии и Болгарии, а также отравлению в Солсбери.

"Вторая ошибка заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", - подчеркнул министр.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает, что после вторжения России в Украину маловероятно, чтобы какая-либо страна отказалась от ядерного оружия.

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