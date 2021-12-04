Резников пояснил спокойную реакцию Киева на информацию об угрозе вторжения России
Относительно спокойная реакция официального Киева на угрозу полномасштабного российского вторжения была вызвана тем, что агрессия Кремля продолжается уже восемь лет. Тем не менее, в Украине согласны с обеспокоенностью Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова в Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".
Как отметил Резников, его назначение министром обороны Украины в начале ноября совпало с волной растущей международной озабоченности по поводу последнего наращивания российской военной мощи вдоль украинской границы. "Такая концентрация войск и бронетехники соответствует подготовке к крупномасштабному вторжению в Украину в ближайшие месяцы", - сообщил он.
По его словам, когда международное сообщество начало бить тревогу в связи с угрожающей военной активностью России, было отмечено, что Украина, похоже, реагировала гораздо спокойнее, чем многие в столицах США или европейских стран. "Это было совершенно точное наблюдение", - написал министр.
В то же время реакция Украины не указывает на разногласия по поводу характера опасности, исходящей от российских войск вблизи границы. "Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", - отметил он и добавил, что у него была возможность подтвердить это на личных встречах с коллегами, включая государственного секретаря Великобритании Бена Уоллеса и министра обороны США Ллойда Остина.
"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", - констатировал министр.
По его словам, в Украине стали безразличными к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. "Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - добавил он.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис и приведет к появлению 3-5 млн беженцев.