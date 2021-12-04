Резніков пояснив спокійну реакцію Києва на інформацію про загрозу вторгнення Росії
Відносно спокійна реакція офіційного Києва на загрозу повномасштабного російського вторгнення була викликана тим, що агресія Кремля триває вже вісім років. Тим не менш, в Україні згодні зі стурбованістю Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Міністра оборони Олексія Рєзнікова в Atlantic Council "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".
Як зазначив Резніков, його призначення міністром оборони України на початку листопада збіглося з хвилею зростаючої міжнародної заклопотаності з приводу останнього нарощування російської військової потужності вздовж українського кордону. "Така концентрація військ і бронетехніки відповідає підготовці до великомасштабного вторгнення в Україну в найближчі місяці", - повідомив він.
За його словами, коли міжнародне співтовариство почало бити тривогу у зв'язку із загрозливою військовою активністю Росії, було відзначено, що Україна, схоже, реагувала набагато спокійніше, ніж багато хто в столицях США або європейських країн. "Це було абсолютно точне спостереження", - написав міністр.
Разом з тим реакція України не вказує на розбіжності з приводу характеру небезпеки, що виходить від російських військ поблизу кордону. "Навпаки, ми повністю згодні з нашими західними партнерами", - зазначив він і додав, що у нього була можливість підтвердити це на особистих зустрічах з колегами, включаючи Державного секретаря Великобританії Бена Уоллеса і міністра оборони США Ллойда Остіна.
"Порівняно спокійна відповідь України на цю останню загрозу з боку Росії відображає довгостроковий характер триваючого конфлікту між нашими двома країнами. Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя", - констатував міністр.
За його словами, в Україні стали байдужими до безперервного потоку кремлівської дезінформації і звикли до спроб російського керівництва заперечувати право України на існування. "Щоб нас шокувати, потрібно щось більше, ніж чергове нарощування російської військової потужності", - додав він.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що велика війна в Україні ввергне всю Європу в кризу і призведе до появи 3-5 млн біженців.