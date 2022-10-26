UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков повідомив, коли Україна отримає далекобійні дрони Switchblade

Фото: Резніков повідомив, коли Україна отримає далекобійні дрони Switchblade (AeroVironment Inc)
Автор: Дмитро Браславський

Далекобійні дрони Switchblade 600 у кількості 10 штук мають надійти до України протягом кількох тижнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить видання Politico.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600", - заявив Резніков.

США пообіцяли допомогти Україні збільшити запас боєприпасів, які барражують та можуть зависати над ціллю до того, як оператор направить їх на удар. Виробник дронів AeroVironment заявив, що цього місяця перша партія з 10 дронів має надійти протягом кількох тижнів.

"Іран продав Росії 2400 безпілотників за останні тижні, тому на цей момент я б сказав, що іранські безпілотники тимчасово виграють цю конкуренцію", - заявив міністр оборони.

Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.

Нагадаємо, інформація що США направить в Україну новітні винищувачі танків Switchblade 600 з'явилась ще у квітні.

Вже у серпні стало відомо, що армія США готує контракт на поставку далекобійних Switchblade для України.

Місяць тому Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні