Резников сообщил, когда Украина получит дальнобойные дроны Switchblade

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600", - заявил Резников.

США пообещали помочь Украине увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависать над целью до того, как оператор направит их на удар. Производитель дронов AeroVironment заявил, что в этом месяце первая партия из 10 дронов должна поступить в течение нескольких недель.

"Иран продал России 2400 беспилотников за последние недели, поэтому сейчас я бы сказал, что иранские беспилотники временно выиграют эту конкуренцию", - заявил министр обороны.

Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 км и находиться в воздухе около 40 минут. Стоит отметить, что к идее со снабжением Switchblade серии 600 США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия.