Резников о поставках оружия Украине: Запад рано начал расслабляться

Страны Запада начали терять интерес к войне в Украине спустя 3 месяца после начала боевых действий. Это проявляется в скорости поставок вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью The Economist.
"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
По словам Резникова, он понимает, что западные политики также должны заботиться о благоустройстве собственных стран и внутренних проблемах. Но при этом им необходимо задуматься о последствиях своей усталости от войны в Украине.
"Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей", - отметил министр.
Напомним, ранее Резников заявлял, что Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, но эта тактика не работает.
Также мы писали, что, по словам Резникова, Украина получит новые американские РСЗО в ближайшие недели.
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