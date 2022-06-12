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Рєзніков про постачання зброї Україні: Захід рано почав розслаблятися

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Київ, Неділя 12 червня 2022 19:09
Рєзніков про постачання зброї Україні: Захід рано почав розслаблятися Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу почали втрачати інтерес до війни в Україні через 3 місяці після початку бойових дій. Це проявляється у швидкості постачання озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю The Economist.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або він чудово розуміє, але втомився і готовий миритися з тією думкою, що українці помирають щодня. Ми потребуємо допомоги негайно, бо кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців", - наголосив голова оборонного відомства.

За словами Резнікова, він розуміє, що західні політики також повинні дбати про благоустрій власних країн та внутрішні проблеми. Але при цьому вони мають замислитись про наслідки своєї втоми від війни в Україні.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Кремль навмисно сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, але така тактика не працює.

Також ми писали, що, за словами Резнікова, Україна отримає нові американські РСЗВ у найближчі тижні.

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