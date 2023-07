Резніков показав шведські БМП CV 90, які вже прибули в Україну

"БМП Strf 90 прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів. Дякую всім шведам за ці IFW. Наші спільні кольори – синій та жовтий. Наші спільні цінності – свобода та демократія. Наші спільні цілі – перемога та справедливість", – зазначив міністр оборони.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.

Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.

Our common colors are blue and yellow.

Our common values are freedom and democracy.

Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca