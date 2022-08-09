Резников подтвердил отправку финских инструкторов для обучения военных ВСУ

Иностранные инструкторы из разных стран, продолжают прибывать для обучения украинских военных в Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.
Резников заявил, что сейчас есть официальное подтверждение, участия военных инструкторов из Финляндии в обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Еще один друг Украины присоединяется к программе повышения боеспособности Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании. Финляндия отправит своих военнослужащих для обучения наших войск в Великобритании", - сообщил Резников.
Министр обороны призвал вместе работать над победой.
Напомним, что ранее Министерство обороны Финляндии заявило о направлении около 20 инструкторов, которые будут обучать тысячи украинских военных.
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