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Резніков підтвердив відправку фінських інструкторів для навчання військових ЗСУ

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Іноземні інструктори з різних країн, продовжують прибувати для навчання українських військових у Велику Британію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков заявив, що наразі є офіційне підтвердження, участі військових інструкторів з Фінляндії у навчанні військовослужбовців Збройних сил України.

"Ще один друг України приєднується до програми підвищення боєздатності Збройних сил України під керівництвом Великої Британії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців для навчання наших військ у Великій Британії", - повідомив Резніков.

Міністр оборони закликав разом працювати над перемогою.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони Фінляндії заявило про направлення близько 20 інструкторів, які будуть навчати тисячі українських військових.

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