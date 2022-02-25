Резников подписал повышение на треть зарплат военнослужащих

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны.
Зарплаты военнослужащих увеличатся на 30 %. Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.
"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине, а также ее защитникам и защитницам!", – отметил Резников.
Решением министра предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.
Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат будет оставаться меньше 30 %, то командиры будут обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.
Напомним, что Харьков обстреляли кассетными ракетами – ранены трое курсантов.
Между тем, МОН рекомендовал приостановить образовательный процесс на две недели.