UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резников подписал повышение на треть зарплат военнослужащих

Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении финансового обеспечения военных с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны.

Зарплаты военнослужащих увеличатся на 30 %. Смена окладов будет касаться абсолютно всех военных, еще не получивших повышение в этом году.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине, а также ее защитникам и защитницам!", – отметил Резников.

Решением министра предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат будет оставаться меньше 30 %, то командиры будут обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

Напомним, что Харьков обстреляли кассетными ракетами – ранены трое курсантов.

Между тем, МОН рекомендовал приостановить образовательный процесс на две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВторжение России в Украину