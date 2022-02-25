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Резніков підписав підвищення на третину зарплат військовослужбовців

Автор: Антон Федорців

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову телеграму про підвищення фінансового забезпечення військових із 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міноборони.

Зарплати військовослужбовців зростуть на 30 %. Зміна окладів стосуватиметься абсолютно всіх військових, хто ще не отримав підвищення цьогоріч.

"Ще минулого року ми брали на себе зобов’язанання розпочати у 2022 році підняття грошового забезпечення військовослужбовців. Це лише перший крок. Працюємо далі. Слава Україні і її захисникам і захисницям!", – відзначив Резніков.

Рішенням міністра передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат залишатиметься меншим за 30%, то командири будуть зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Нагадаємо, що Харків обстріляли касетними ракетами – поранено трьох курсантів.

Тим часом МОН рекомендував призупинити освітній процес на два тижні.

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