Украинская делегация в ТКГ призвала к "гуманитарному" разминированию на Донбассе перед Пасхой
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Украина предложила устроить "гуманитарное" разминирование территорий на Донбассе к Пасхе. Предлагается разминировать кладбища и различные объекты инфраструктуры.
Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников во время заседания Трехсторонней контактной группы.
В рамках разминирования предлагается обезопасить участки, где находятся кладбища, объекты инфраструктуры, включая водо-, газо-, электроснабжение, на которых системно проводят регламентные работы.
Также украинская делегация предложила разблокировать работу КПВВ "Счастья" и "Золотое". Теперь ожидается ответ российской делегации.
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