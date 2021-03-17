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Украинская делегация в ТКГ призвала к "гуманитарному" разминированию на Донбассе перед Пасхой

Новина українською → Донбасс, Среда 17 марта 2021 22:09
Украинская делегация в ТКГ призвала к "гуманитарному" разминированию на Донбассе перед Пасхой Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Роман Тверденко

Украина предложила устроить "гуманитарное" разминирование территорий на Донбассе к Пасхе. Предлагается разминировать кладбища и различные объекты инфраструктуры.

Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников во время заседания Трехсторонней контактной группы.

В рамках разминирования предлагается обезопасить участки, где находятся кладбища, объекты инфраструктуры, включая водо-, газо-, электроснабжение, на которых системно проводят регламентные работы.

Также украинская делегация предложила разблокировать работу КПВВ "Счастья" и "Золотое". Теперь ожидается ответ российской делегации.

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