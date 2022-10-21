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Резніков про передачу Україні ППО Patriot: переговорний процес не припиняється

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна веде переговори про передачу ППО Patriot на різних рівнях.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Не припиняються (переговори про надання Україні систем Patriot – ред.). Починаючи від рівня президентів, далі вже мій рівень з Остіном, Кулеби з Блінкеном, Єрмака з Салліваном, наш посол, навіть нардепи. Усі залучені до цього. Але аргументи ті самі : система Patriot дуже дорога і складна в освоєнні, треба вчитися не один місяць", - зазначив Резніков.

За його словами, ухвалено рішення, що дає задовольнити потребу України в системах ППО простіше та швидше. Виготовлення Patriot – це час.

"Якщо нам давати Patriot – це означає, що потрібно забрати його з бойового чергування та передати нам", - додав міністр оборони.

Раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний запевнив у ефективності роботи ППО та ПРО.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ нагадав США про актуальні потреби України, серед яких не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

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