Резников о передаче Украине ПВО Patriot: переговорный процесс не прекращается

"Не прекращаются (переговоры о предоставлении Украине систем Patriot – ред.). Начиная от уровня президентов, дальше уже мой уровень с Остином, Кулебы с Блинкеном, Ермака с Салливаном, наш посол, даже нардепы. Все вовлечены в это. Но аргументы те же: система Patriot очень дорогая и сложная в освоении, надо учиться не один месяц", - отметил Резников.

По его словам, принято решение, дающее удовлетворить потребность Украины в системах ПВО проще и быстрее. Изготовление Patriot – это время.

"Если нам давать Patriot – это значит, что нужно забрать его из боевого дежурства и передать нам", - добавил министр обороны.