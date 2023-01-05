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Резніков про передачу ATACMS Україні: все неможливе - можливе в майбутньому

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Київ, Четвер 05 січня 2023 20:27
Резніков про передачу ATACMS Україні: все неможливе - можливе в майбутньому Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Дискусії про передачу Україні ракет дальньої поразки ATACMS зрештою завершуватимуться успішно для Києва. Оскільки все неможливе - можливе у майбутньому.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"ATACMS - це ракети дальнього ураження. Я думаю, що час від часу ці дискусії завершаться успішно для нас, як це було з "Патріотами". У моєму розумінні, все неможливе - можливе в майбутньому. Ми знайдемо інше рішення дальнього ураження ворога, ми і з партнерами про це говоримо. Але, я думаю, і питання ATACMS (вирішимо - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Резніков заявляв, що ключові зміни в ході бойових дій можуть спричинити засоби далекої поразки на кшталт ATACMS.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може отримати цього року від західних країн танки та далекобійні ракети ATACMS, проте все залежатиме від ситуації у полі бою.

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