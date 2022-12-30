Чому Україні не дають далекобійні ракети: Резніков пояснив політику Заходу

Зброя дедалі вищого класу, включаючи далекобійні РСЗВ, надходить до України поступово, оскільки, на думку союзників, має бути дзеркальною відповіддю на дії, що їх чинять російські агресори.

Як зазначив міністр оборони, ключові зміни у ході бойових дій можуть спричинити засоби далекого ураження на кшталт ATACMS, літаки та ін. Проте він пояснив, що союзники вважають: Росія ще не втратила своєї суб'єктності і з нею доведеться домовлятися.

"Величезна країна з ядерним запасом, населенням понад 130 мільйонів, величезною територією, цікавими запасами різних копалин. Тому просто так взяти і про неї перестати думати - в принципі нереалістичний план. Тому союзники мріють про стіл переговорів, про якусь угоду. Не сьогодні - завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. Вони гадають, можливо, зміниться режим або персоналії в Кремлі, і з кимось треба буде сідати і домовлятися. І от для того, щоб залишити собі оцей місточок для домовленостей, вони ведуть таку неоднозначну до кінця політику", - зауважив Резніков.

При цьому він звертає увагу на те, що росіяни самі зменшують цей "місточок", коли тероризують своїми обстрілами цивільне населення та об’єкти інфраструктури України.

"Припинивши воювати з українськими Збройними силами, вони почали воювати з мирним населенням - і ми моментально отримали нарешті суттєве збільшення допомоги у нашій протиповітряній обороні. Про "Патріоти" ми з вами мріємо декілька років, але ніхто не вірив, що це можливо. А це вже сталося. Рішення ухвалено, оголошено, зараз триває процес підготовки", - констатував міністр.

І додає, що Україна сьогодні має набір такої сучасної зброї, про яку 30 років тому мріяти не могли.

"Навіть рік тому не могли мріяти про це. Нагадаю ситуацію, коли я їздив в Сполучені Штати у відрядження, щойно призначений, і просив просто "стінгери". Мені відмовили, казали, що це неможливо. А сьогодні це не просто можливо, це нормально і реально. І "стінгери", і "енлави", і "джавеліни", і вісім типів артилерійських систем 155 калібру, це теж було неможливо ще в березні. MLRS, HIMARS теж були неможливі - а ми маємо і нищимо ворога. І таких прикладів багато", - відзначає Резніков.

Резніков запевняє: можливо все - "Патріоти", літаки, танки, ATACMS.

"Просто все поступово йде, тому що росіяни самі підіймають рівень цієї ескалації, що змушує наших партнерів ухвалювати рішення так, аби відповідь була дзеркальною", - підкреслює міністр оборони.