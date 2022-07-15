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Резников ожидает серьезных изменений в войне в пользу Украины: когда это произойдет

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже к концу текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова изданию Financial Times.

"Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", - заявил Резников.

Министр выразил уверенность, что Украина получит больше систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже "изменили правила игры в войне".

"Украина использовала их (HIMARS - ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российских складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ", - отметил Резников.

Он сказал, что США сначала опасались, что отправка в Украину HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь, по его словам, партнеры пришлют больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью, и мы получим еще большую и большую дальность", - уверен Резников.

Глава Минобороны добавил, что западное оружие имеет большую дальность действия и точность, нежели старая украинская артиллерия советских времен, а потому теперь потери украинских военных существенно сократились по сравнению с тем, что еще в мае на Донбассе в среднем составляли до 100 человек в день.

Напомним, в Генштабе рассказали, что украинские бойцы продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, которые захватили российские войска. Пока ВСУ сконцентрированы на поражении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

Отметим, недавно министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

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