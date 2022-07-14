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"Склады врага открыты для наших HIMARS": Генштаб рассказал о подготовке к деоккупации

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 16:04
"Склады врага открыты для наших HIMARS": Генштаб рассказал о подготовке к деоккупации Фото: Генштаб рассказал о подготовке к деоккупации украинских территорий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, которые захватили российские войска. Пока ВСУ сконцентрированы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, которое предоставили нам партнеры", - говорит Громов.

Он отметил, что ВСУ уменьшает потенциал врага.

"Прежде всего стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы", - подчеркнул Громов.

По его словам, противник понимает наши намерения и пытается быть хитрее, но безуспешно.

"Потому что как ВСУ открыты к обществу, так и склады противника к нашим HIMARS-ам. Мы готовы уничтожать их (оккупантов - ред.) и так будет каждый день и каждую ночь", - добавил Громов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что президент поручил провести деоккупацию юга Украины.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают массово уничтожать склады противника на оккупированных территориях. В частности, вечером украинские военные попали не только в склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, но и в командные и опорные пункты.

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Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Оккупированные территории
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