Рєзніков оцінив можливість постачання західних танків в Україну

"Я дуже оптимістичний у тому, що танки Abrams будуть поставлені у майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть поставлені", - заявив він.

Як розповів Резніков, минулого року він запитував у США переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", але отримав відмову, яку в Штатах аргументували "законами та політичними питаннями". Однак, незважаючи на це, вже через кілька місяців в Україну було доставлено першу партію з ПЗРК.

155-мм гаубицями та високомобільними артилерійськими ракетними системами, які згодом справили величезний вплив на полі бою.