Резников оценил возможность поставок западных танков в Украину

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина в конечном итоге получит западные танки и истребители для вытеснения российских войск со своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью Politico.
"Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams будут поставлены в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут поставлены", - заявил он.
Как рассказал Резников, в прошлом году он запрашивал у США переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", но получил отказ, который в Штатах аргументировали "законами и политическими вопросами". Однако несмотря на это уже через несколько месяцев в Украину была доставлена первая партия с ПЗРК.
155-мм гаубицами и высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, которые впоследствии оказали огромное влияние на поле боя.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить быстрые успехи на северо-востоке и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.
Также сообщалось, что украинская сторона перестала публично запрашивать у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle. Но переговоры о поставках продолжаются.
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