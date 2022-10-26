Резников оценил возможность поставок западных танков в Украину

"Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams будут поставлены в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут поставлены", - заявил он.

Как рассказал Резников, в прошлом году он запрашивал у США переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", но получил отказ, который в Штатах аргументировали "законами и политическими вопросами". Однако несмотря на это уже через несколько месяцев в Украину была доставлена первая партия с ПЗРК.

155-мм гаубицами и высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, которые впоследствии оказали огромное влияние на поле боя.