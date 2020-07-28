Резников отреагировал на заявление Кремля о "гаранте перемирия"

Российская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима "тишины", чтобы не демонстрировать, что она на самом деле имеет прямое отношение к гибридной войне на Донбассе. Все вооруженные формирования в "Л/ДНР" являются составляющей первого и второго армейских корпусов военных формирований России.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Я бы хотел обратить внимание уважаемой аудитории, что высказывания господина, на которого вы ссылаетесь (пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - ред.), они адресованы в первую очередь не Украине. Они прежде всего адресованы обществу в Российской Федерации, непосредственно внутри”, - заявил он.

При этом он добавил, что заявления Пескова адресованы народам стран Европейского союза и других стран.

"Потому что они пытаются убедить, что санкции нужно с них снимать, потому что они якобы не являются участниками этого международного военного вооруженного конфликта... Они не могут нести ответственность за соблюдения режима тишины и за это перемирие. Я хотел бы уточнить, они не не могут, а они не хотят этого делать именно для того, чтобы не демонстрировать, что они на самом деле имеют прямое отношение к этой гибридной войны", - отметил Резников.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку якобы не является стороной конфликта.