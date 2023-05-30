Резніков очікує від Німеччини винищувачів Eurofighter

Основним літаком у "коаліції винищувачів" буде американський F-16, але можуть бути присутні інші моделі. Зокрема, Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова виданню Ouest France.
"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - сказав він.
Як зазначив Резніков, зараз вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій базовою моделлю є німецький Leopard-2, але присутні американські Abrams і британські Challenger-2. Міністр вважає, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" з основою моделлю американського F-16 за присутності Eurofighter та шведських Gripen.
Резніков повідомив, що загалом Україна потребує близько 120 винищувачів. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - сказав міністр.
Він розповів, що Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter. "Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.
Планом підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 займаються Данія та Нідерланди. За словами Резнікова, Україна також веде переговори з Польщею та Бельгією щодо тренувань українських військових пілотів на бойових літаках.
Попри те, що вже кілька партнерів України пообіцяли тренувати українських льотчиків, наразі жодна країна не взяла на себе чіткі зобов'язання надати сучасні західні винищувачі. Нідерланди планують надати F-16 одразу після навчання українських пілотів.
Eurofighter Typhoon - багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica (Італія), BAE Systems (Британія) та Airbus (Європа).
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