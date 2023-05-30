Резніков очікує від Німеччини винищувачів Eurofighter

"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - сказав він.

Як зазначив Резніков, зараз вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій базовою моделлю є німецький Leopard-2, але присутні американські Abrams і британські Challenger-2. Міністр вважає, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" з основою моделлю американського F-16 за присутності Eurofighter та шведських Gripen.

Україні необхідно 120 винищувачів

Резніков повідомив, що загалом Україна потребує близько 120 винищувачів. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - сказав міністр.

Він розповів, що Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter. "Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.

Планом підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 займаються Данія та Нідерланди. За словами Резнікова, Україна також веде переговори з Польщею та Бельгією щодо тренувань українських військових пілотів на бойових літаках.