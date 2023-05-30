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Резников ожидает от Германии истребителей Eurofighter

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Основным самолетом в "коалиции истребителей" станет американский F-16, но могут присутствовать и другие модели. В частности, Германия могла бы предоставить Украине истребители Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова изданию Ouest France.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставкам истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - сказал он.

Как отметил Резников, сейчас уже существует международная "танковая коалиция", в которой базовой моделью является немецкий Leopard-2, но есть и американские Abrams, и британские Challenger-2. Министр считает, что аналогично может быть сформирована "коалиция истребителей" с основой моделью американского F-16 при наличии Eurofighter и шведских Gripen.

Украине необходимо 120 истребителей

Резников сообщил, что в целом в Украине нуждаются около 120 истребителей. "Большую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", - сказал министр.

Он рассказал, что Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter. "Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как приступить к обучению на самолетах Saab Gripen", - сообщил он.

Планом подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 занимаются Дания и Нидерланды. По словам Резникова, Украина также ведет переговоры с Польшей и Бельгией по поводу тренировок украинских военных пилотов на боевых самолетах.

Несмотря на то, что уже несколько партнеров Украины пообещали тренировать украинских летчиков, ни одна страна не взяла на себя четкие обязательства предоставить современные западные истребители. Нидерланды планируют предоставить F-16 сразу после обучения украинских пилотов.

Eurofighter Typhoon - многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 консорциумом компаний Alenia Aeronautica (Италия), BAE Systems (Британия) и Airbus (Европа).

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