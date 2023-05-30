Резников ожидает от Германии истребителей Eurofighter

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставкам истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - сказал он.

Как отметил Резников, сейчас уже существует международная "танковая коалиция", в которой базовой моделью является немецкий Leopard-2, но есть и американские Abrams, и британские Challenger-2. Министр считает, что аналогично может быть сформирована "коалиция истребителей" с основой моделью американского F-16 при наличии Eurofighter и шведских Gripen.

Украине необходимо 120 истребителей

Резников сообщил, что в целом в Украине нуждаются около 120 истребителей. "Большую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", - сказал министр.

Он рассказал, что Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter. "Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как приступить к обучению на самолетах Saab Gripen", - сообщил он.

Планом подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 занимаются Дания и Нидерланды. По словам Резникова, Украина также ведет переговоры с Польшей и Бельгией по поводу тренировок украинских военных пилотов на боевых самолетах.