Резніков пояснив механізм відбору в консультативну раду з ОРДЛО

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Відбір кандидатів не повинен викликати сумнівів у товариства

Українська сторона в консультативній раді не планує вести діалог з бойовиками ОРДЛО. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона ще не визначилася з механізмом відбору кандидатур до консультативна рада.

"Механізм відбору з нашого боку поки не визначений. Ми хочемо такий механізм, щоб він був дзеркалі і для тієї сторони. Наскільки вони будуть з цим хімічити – це вже інша справа. Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація говорить "до побачення, всі вільні". Розмови не буде. У них там зараз "зради" з цього приводу більше ніж у нас, я це точно знаю зі своїх джерел. Механізм повинен бути таким, щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть", - повідомив Резніков.

Раніше РБК-Україна писало, що ідея про створення Консультативної ради викликана необхідністю консультацій з представниками ОРДЛО, згаданих у Комплексі заходів друге мінських угод. При цьому українська сторона хоче, щоб ОРДЛО в раді представляли патріоти-переселенці.

Також повідомлялося, що про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.